Строитель трижды ударил бригадира ножом в ходе ссоры в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Московская область, Наро-Фоминск Карта всех событий

Рабочего, подозреваемого в покушении на убийство бригадира, задержали в Подмосковье. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 3 июля на территории строящегося коттеджного поселка в Наро-Фоминском округе. Бригадир и строитель поссорились. В какой-то момент рабочий потерял над собой контроль и схватил нож. Мужчина трижды ударил начальника в лицо и шею. Несмотря на ранения, пострадавший смог оказать сопротивление. Он оттолкнул нападавшего и попытался сбежать.

Преступник скрылся, а бригадир обратился за медицинской помощью.

Позже злоумышленника задержали и допросили, уточнила Ольга Врадий. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье «Покушение на убийство» и изберут меру пресечения.

Ранее «ВМ» сообщала, что безработный 53-летний москвич стал жертвой нападения грабителя, который ударил его ножом и скрылся.