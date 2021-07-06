Строитель трижды ударил бригадира ножом в ходе ссоры в Подмосковье
Рабочего, подозреваемого в покушении на убийство бригадира, задержали в Подмосковье. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.
По словам представителя ведомства, инцидент произошел 3 июля на территории строящегося коттеджного поселка в Наро-Фоминском округе. Бригадир и строитель поссорились. В какой-то момент рабочий потерял над собой контроль и схватил нож. Мужчина трижды ударил начальника в лицо и шею. Несмотря на ранения, пострадавший смог оказать сопротивление. Он оттолкнул нападавшего и попытался сбежать.
Преступник скрылся, а бригадир обратился за медицинской помощью.
Позже злоумышленника задержали и допросили, уточнила Ольга Врадий. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье «Покушение на убийство» и изберут меру пресечения.
Ранее «ВМ» сообщала, что безработный 53-летний москвич стал жертвой нападения грабителя, который ударил его ножом и скрылся.