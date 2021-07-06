Число погибших в ДТП на дорогах Москвы снизилось на 19 процентов в 2021 году

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

За первые пять месяцев 2021 года в Москве погибло 107 человек в результате ДТП, это на 19 процентов меньше аналогичного показателя за 2020 год. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 июля.

— Представьте себе автобус-гармошку в час пик, сколько в нем помещается людей. Если быть точнее — 107 человек. Именно столько человек погибло за пять месяцев в Москве в результате аварий на дорогах, — рассказали в ведомстве.

В 2019 году с января по май в авариях погибли 154 горожанина, а в 2020 году — 132 человека. Высокая скорость стала причиной смертельных аварий в 46 процентах случаев, добавили в департаменте. С начала года из-за превышения скорости скончались 49 человек.

Водителям не стоит поддаваться соблазну нажать на педаль газа из-за того, что летом дороги стали немного свободнее, отмечается в Telegram-канале ведомства.

В середине мая глава Дептранса Максим Ликсутов сообщал, что с начала 2021 года превышение скорости стало причиной 70 процентов смертей при ДТП.