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Российская делегация отказалась от участия в заседании ПА ОБСЕ в знак протеста

Анастасия Волоснова

Политика
Российская делегация отказалась от участия в заседании ПА ОБСЕ в знак протеста
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак протеста из-за нарушения регламента. Встреча прошла в Вене во вторник, 6 июля.

Если ОБСЕ хочет работать по правилам, ассамблея должна сама их соблюдать, подчеркнул Толстой.

— Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем, — заявил Толстой.

После своей речи вице-спикер Госдумы покинул зал заседания.

От участия в переговорах также отказался первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он присутствовал на заседании по видеосвязи, но после ухода Толстого отключился от конференции в знак поддержки руководителя.

Толстой сообщал о готовности покинуть заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, если организация нарушит регламент. Условия были связаны с голосованием по антироссийской резолюции, которую предложили депутаты от Украины, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что мешает встрече президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, переговорам препятствует невыполнение Минских соглашений, а также несовпадение образов последнего. Это не коррелирует с давлением Киева на политических оппонентов и желанием избавиться от них с помощью уголовных дел.

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