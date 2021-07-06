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Жительница Подмосковья ответит в суде за убийство мужа кухонным ножом

Юлия Павлушова

Происшествия
Жительница Подмосковья ответит в суде за убийство мужа кухонным ножом
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Россия, Московская область, Раменский городской округ Карта всех событий

Жительницу Подмосковья задержали по подозрению в причинении смертельных травм супругу. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Инцидент произошел 4 июля в Раменском городском округе. Подозреваемая поссорилась с мужем. Не сдержавшись, она схватила кухонный нож и ударила мужчину в паховую область. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Женщине в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения, уточнила Ольга Врадий.

Ранее «ВМ» сообщала, что рабочего, подозреваемого в покушении на убийство бригадира, задержали в Подмосковье. По данным следствия, строитель трижды ударил начальника ножом.

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