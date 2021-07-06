Росгвардейцы задержали руферов на крыше высотки в центре Москвы

Фото: АГН Москва

Сотрудники Росгвардии задержали руферов, которые незаконно проникли на крышу одной из высоток в центре столицы. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Уточняется, что компания молодых людей вечером пробралась на чердак высотки, расположенной на Мукомольном проезде. В здании сработала сигнализация.

Росгвардейцы обнаружили 10-х молодых мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. Также они нашли слесарные инструменты, с помощью которых нарушители проникли на чердак. Молодые люди признались, что хотели сделать красивые фотографии на фоне заката.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства, отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что росгвардейцы изъяли у мужчины 13 свертков с наркотиками на севере Москвы.