Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Росгвардейцы задержали руферов на крыше высотки в центре Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Росгвардейцы задержали руферов на крыше высотки в центре Москвы
Фото: АГН Москва

Сотрудники Росгвардии задержали руферов, которые незаконно проникли на крышу одной из высоток в центре столицы. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Уточняется, что компания молодых людей вечером пробралась на чердак высотки, расположенной на Мукомольном проезде. В здании сработала сигнализация.

Росгвардейцы обнаружили 10-х молодых мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. Также они нашли слесарные инструменты, с помощью которых нарушители проникли на чердак. Молодые люди признались, что хотели сделать красивые фотографии на фоне заката.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства, отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что росгвардейцы изъяли у мужчины 13 свертков с наркотиками на севере Москвы.

Читайте также:
Росгвардиякрышизадержание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте