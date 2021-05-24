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Росгвардейцы изъяли у мужчины 13 свертков с наркотиками на севере Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Росгвардейцы изъяли у мужчины 13 свертков с наркотиками на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Селигерская улица Карта всех событий

На севере столицы силовики изъяли у приезжего мужчины 13 свертков с наркотическим веществом. Об этом в понедельник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

Росгвардейцы патрулировали Селигерскую улицу, в какой-то момент им на глаза попался подозрительный молодой человек. Последний при виде служебной машины начал нервничать и попытался скрыться. Однако он был остановлен правоохранителями. При досмотре у мужчины обнаружили 13 свертков с белым порошком. Последующая проведенная экспертиза показала, что в свертках было наркотическое вещество — мефедрон — общим весом более 55 граммов.

Задержанным оказался 25-летний гражданин одной из стран СНГ. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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