Квартирные грабители лишили москвича почти миллиона рублей

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Полицейские задержали пятерых мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на квартиру в Тимирязевском районе на севере столицы, в результате которого были похищены 960 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в доме на улице Костякова. Хозяин находился в квартире со своим знакомым, когда в дверь позвонили. Человек за дверью представился курьером доставки. Когда москвич открыл, в квартиру ворвалась группа неизвестных, которые связали находившихся в помещении мужчин. Под угрозой расправы они заставили хозяина указать место, где он хранит сбережения. Забрав деньги, злоумышленники скрылись. Материальный ущерб составил 960 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать пятерых подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 24 до 30 лет, один из которых ранее имел судимость, уточнил Васенин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Четверых задержанных суд заключил под стражу. Еще один будет дожидаться приговора под домашним арестом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Мосгорсуд отменил приговор бывшему полицейскому, стрелявшему в школьницу.

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