Толпа закидала камнями машину пьяного водителя, который сбил четырех человек. Видео

Фото: Telegram / RT на русском

В Кировской области очевидцы забросали камнями машину, в которой ехал пьяный водитель. Он сбил четырех человек утром 23 мая у кафе в Вятских Полянах и попытался скрыться с места происшествия. Погибших нет, у пострадавших травмы различной степени тяжести.

Видео опубликовано в Telegram-канале «RT на русском».

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

На кадрах видно, что очевидцы окружают машину и выбивают окна, забрасывают ее камнями и мусором. Люди пытаются задержать водителя и блокировать ему путь, но злоумышленник уехал.

По данным РИА Новости, на правонарушителя заведено административное дело, он задержан.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что три человека пострадали в аварии на Волоколамском шоссе в Подмосковье.

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