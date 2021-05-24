Дептранс уточнил, что авария с каретой скорой помощи была постановочной

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Россия, Москва, улица Исаковского, 31 Карта всех событий

Дорожная авария с участием кареты скорой помощи на улице Исаковского оказалась постановочной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Мы уточнили: на улице Исаковского ведутся киносъемки. Авария постановочная, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что в столичном районе Строгино произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе кареты скорой помощи.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

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