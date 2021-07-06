Мошенник украл у пожилого москвича более 1,3 миллиона рублей

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Мошенник в Москве украл у пенсионера 1 387 000 рублей с банковского счета. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в УВД по ЗАО во вторник, 6 июля.

С 23 по 25 июня пожилому москвичу звонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник убедил пенсионера обналичить деньги якобы для их сохранения. Затем злоумышленник оформил на мужчину банковскую карту, куда москвич внес свои деньги.

Пенсионер по просьбе мошенника сообщил реквизиты своей карты, после чего злоумышленник похитил со счета 1,387 миллиона рублей.

Пожилой мужчина узнал о похищении средств в понедельник, 5 июля. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее безработная приезжая обокрала пенсионера в квартире на юго-востоке Москвы. По данным ведомства, женщина постучалась в квартиру к 72-летнему москвичу. Она рассказала о якобы умершей соседке снизу, на поминки которой нужна посуда. Хозяин впустил гостью внутрь и ушел за тарелками. Однако после ее ухода мужчина заметил, что из дома пропали мобильный телефон и 25 тысяч рублей.