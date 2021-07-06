Неизвестный украл более двух миллионов рублей из машины в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 42 Карта всех событий

Неизвестный украл из машины москвича более двух миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 6 июля, рассказали в УВД по ЦАО.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 5 июля, в районе дома 42 на Большой Грузинской улице. Неизвестный разбил стекло автомобиля, откуда похитил портфель, где лежали 2,2 миллиона рублей. После кражи злоумышленник скрылся.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее безработная приезжая обокрала пенсионера в квартире на юго-востоке Москвы. По данным ведомства, женщина постучалась в квартиру к 72-летнему москвичу. Она рассказала о якобы умершей соседке снизу, на поминки которой нужна посуда. Хозяин впустил гостью внутрь и ушел за тарелками. Однако после ее ухода мужчина заметил, что из дома пропал мобильный телефон и 25 тысяч рублей наличными.