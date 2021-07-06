Таллин назвал «провокацией» задержание эстонского консула в Санкт-Петербурге

Фото: riigikogu.ee / сайт Рийгикогу, представительного собрания народа Эстонии

В МИД Эстонии считают задержание в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте «провокацией и постановкой». Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик.

По его словам, обвинения против Лятте являются безосновательными.

— С точки зрения Эстонии, подобный инцидент показывает, что Россия выбрала путь конфронтации вместо того, чтобы быть конструктивной и настроенной на изменение негативных тенденций в отношениях с Европейским союзом, — отметил Леммик.

Он пояснил, что консула задержали на полтора часа после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете, а затем дипломату выдвинули обвинения.

Леммик добавил, что в МИД Эстонии осуждают задержание Лятте. В эстонском ведомстве назвали действия ФСБ незаконными и провокационными, пишет агентство BNS.

Сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии Марта Лятте при получении им материалов закрытого характера от гражданина России. Эстонского дипломата задержали в Санкт-Петербурге 6 июля. Сотрудники ФСБ пояснили, что для консула будут приняты меры, так как его деятельность имела враждебный характер по отношению к России.

Напомним, в генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге в настоящее время служат шесть консулов, один из которых — Лятте.

В конце июня правоохранительные органы Германии задержали россиянина, который работает на научно-технической кафедре в одном из университетов Германии, по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ. По данным прокуратуры, россиянин с октября 2020 по июнь 2021 года три раза встретился с агентами РФ.

В частности, на двух из трех предполагаемых встреч мужчина раскрыл спецслужбам информацию, которую получил во время работы в университете. За информирование россиянин получил наличные деньги.