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Движение транспорта на юго-востоке Москвы временно ограничат с 20 июля

Иван Юминов

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Движение транспорта на юго-востоке Москвы временно ограничат с 20 июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Окская улица, 28к2 Карта всех событий

Движение транспорта на участках улицы Окской на юго-востоке Москвы ограничат с 20 июля для проведения инженерных работ. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 июля.

— С 20 июля по 30 августа на улице Окской ограничат движение. Там будут проводиться инженерные работы, — рассказали в ведомстве.

До 3 августа движение ограничат на участке улицы Окской в районе дома 28, корпус 2. С 3 по 30 августа рабочие займут одну полосу с обустройством временных уширений в районе улицы Окской, дом 28, корпус 3, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на трех участках в Большом Волоколамском проезде с 5 июля по 30 декабря 2021 года из-за проведения инженерных работ.

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