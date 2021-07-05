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Движение ограничили в Большом Волоколамском проезде с 5 июля

Юлия Курганова

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Движение ограничили в Большом Волоколамском проезде с 5 июля
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы
Большой Волоколамский проезд, 23а, строение 9Карта всех событий

Движение транспорта ограничили на трех участках в Большом Волоколамском проезде с 5 июля по 30 декабря 2021 года из-за проведения инженерных работ. Об этом сообщили в в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что движение на участке Большого Волоколамского проезда от дома № 23а, строение 9 до дома № 10 будет ограничено с 5 по 21 июля с 1:30 до 5:30 по одной полосе частично. На участке Большого Волоколамского проезда в районе дома № 23а, строение 9 движение ограничат с 21 июля по 2 октября круглосуточно.

Также на участке Большого Волоколамского проезда в районе дома № 10 движение будет ограничено круглосуточно с 3 октября по 30 декабря по двум полосам с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в столичных Хамовниках временно ограничат с 8 июля для проведения мероприятия.

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