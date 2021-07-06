Опубликован окончательный состав сборной России на Олимпиаде в Токио

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В итоговый состав олимпийской сборной России вошли 185 женщин и 150 мужчин. Полный состав команды был опубликован на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Состав олимпийской сборной России включает в себя 335 спортсменов. Это на 50 человек больше, чем на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро. В команду вошло большое число спортсменов из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан.

— Средний возраст олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Игр в Токио, гимнастке Виктории Листуновой, 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт) — 56, — говорится в сообщении.

Самой титулованной спортсменкой команды стала синхронистка Светлана Ромашина. При этом флаг ОКР на церемонии открытия игр будут нести олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и олимпийский чемпион по волейболу Максим Михайлов. Торжественная часть пройдет 23 июля в Токио.

Олимпийские игры в Токио должны были стартовать летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 23 июля — 9 августа 2021 года.

Президент России Владимир Путин поручил российским спортсменам выполнять эпидемиологические требования во время Олимпийских игр в Японии. Российский лидер также поручил правительству, ФМБА и ОКР минимизировать риски, связанные с коронавирусом.