Наталья Сергунина подвела итоги онлайн-выставки «Город: детали»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 110 тысяч человек посетили международную онлайн-выставку функциональных дизайн-решений для мегаполисов «Город: детали». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в среду, 7 июля.

— Специально для выставки был создан большой открытый мир — 12 гектаров виртуального пространства. В него интегрировали 3D-модели реальных объектов от десятков компаний. Современный формат позволил провести крупное международное событие, несмотря на пандемию, — рассказала заммэра.

К выставке присоединились в том числе производители из Германии, США, Франции, Нидерландов и Китая. Почти 70 процентов аудитории подключались к сайту с помощью смартфонов, добавила Сергунина.

За понравившиеся объекты городской среды пользователи проголосовали более десяти тысяч раз. Набравшие наибольшее число голосов объекты включат в специальный перечень для профильных служб, который планируют использовать во время принятия решений о благоустройстве по программе «Мой район».

Пользователи могли выбрать одного из 16 персонажей, а затем перемещаться по выставке, оценивать проекты, а также смотреть сессии деловой программы. Экспонаты представляли собой 3D-модели с обзором 360 градусов и возможностью рассмотреть детали.

— Выставка «Город: детали» уникальна. Помимо того что она является важным социально значимым проектом, при создании виртуальной платформы использовался ряд продвинутых технических решений. Онлайн-экспозиция выполнена таким образом, чтобы ее можно было посетить с помощью браузера на компьютере, планшете или смартфоне без установки дополнительных программ, — отметил эксперт в области цифровых технологий Евгений Литвак.

Экспозицию дополняют каталог объектов более чем 60 компаний, а также чат и встроенные мини-игры. Среди них — городки, футбол и гонки на электросамокате. За прохождение пользователи получали бонусы, которые можно обменять на призы и скидки от партнеров.

Благодаря геймификации и современному подходу выставке удалось привлечь самую широкую аудиторию, уточнил гендиректор компании — производителя городских арт-объектов Алексей Нефедов.

С 26 июня по 1 июля на выставке прошла деловая программа, посвященная развитию общественных пространств и мегаполисов. В ней приняли участие более 90 российских и иностранных экспертов в сферах урбанистики, локального развития городов, а также архитектуры.

— Виртуальная экспозиция действительно впечатлила. Мне самому было интересно обойти все площадки, посмотреть на лучшие отечественные примеры и решения от международных участников, — рассказал участник онлайн-выставки, управляющий директор компании — производителя детских площадок, спортивных и рекреационных зон Владимир Акимов.

Всего в экспозиции представили семь категорий объектов: «Дети», «Спорт», «Зоны отдыха», «Животные», «Арт-объекты», «Свет», а также «Уличное оборудование».

По словам Руслана Мукумова, представителя французской компании, выпускающей дизайнерскую уличную мебель, Москва уходит вперед по технологиям и активно развивает цифровую среду.