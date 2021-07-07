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Захватившего банк в Тюмени мужчину задержали

Полина Долганова

Происшествия
Захватившего банк в Тюмени мужчину задержали
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Мужчину, который захватил отделение банка в Тюмени, задержали. Об этом в среду, 7 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение банка.

В результате задержания никто не пострадал. По данным СМИ, взрывных устройств у злоумышленника не обнаружено. Его увезли в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина захватил отделение банка в Тюмени.

Инцидент произошел по адресу улица Червишевский тракт. Мужчина вошел в помещение банка с сумкой и сообщил, что в ней лежит опасный предмет. Злоумышленник потребовал отдать ему все денежные средства из банка.

В банке находились двое сотрудников. Жилой дом, в котором располагается захваченный офис, был оцеплен. Из него также эвакуировали людей.

Видео: Telegram / Mash
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