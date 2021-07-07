Рогозин рассказал о приближении неизвестного объекта к МКС

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Неизвестный объект приблизится к Международной космической станции (МКС) днем в четверг, 8 июля. Об этом в среду, 7 июля, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, российские средства контроля следят за развитием событий.

— По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние — 4,8 километра. Вероятность столкновения — 1.28Е-05, — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Россия согласна с США в оценке расстояния. По мнению российской стороны, оно составляет 4,584 километра. Вероятность столкновения с космическим мусором Рогозин оценил как умеренную.

Глава Роскосмоса подытожил, что угрозу безопасности он не подтверждает.