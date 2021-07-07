Экоцентр «Цветоводство» на ВДНХ пригласил москвичей на бесплатные экскурсии

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Эколого-просветительский центр «Цветоводство» летом текущего года приглашает москвичей и гостей столицы на тематические экскурсии. Посетителям расскажут о различных растениях, а также о том, как из маленького семени вырастает цветок. Не менее интересными будут мероприятия, посвященные жизненному пути бабочки и муравья.

Так, на обзорной экскурсии «Погружение в природу» участники получат возможность заглянуть внутрь цветочного мира.

На тематической экскурсии «Порхающие цветы», которая проходит в арт-павильоне «Метаморфозы природы», в интерактивном формате вместе с бабочкой можно пройти через все стадии ее превращения из гусеницы в крылатую красавицу.

Тематическая экскурсия «Невероятные муравьи» познакомит с миром живой природы на примере формикариев — уникальных конструкций для проживания муравьиных колоний разного типа.

А при прохождении экскурсии-квеста «Что снится семечку?» гости посетят интерактивные инсталляции, включая объемное голографическое шоу, посвященное уникальным растениям Земли.

Участие в экскурсиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте выставки.