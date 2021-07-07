Телеведущий Баженов: Комфорт для пешеходов должен оставаться приоритетом для столицы

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Общественный деятель, журналист Тимофей Баженов рассказал о проектах обустройства в спальных районах мегаполиса благоустроенных пешеходных зон.

— Пешеходы не загрязняют воздух, не теряют время в пробках и укрепляют собственное здоровье. Для развития Москвы важно максимально комфортно обустроить городское пространство для пешеходов. Жителям всех районов столицы требуется шаговая доступность парков, скверов и других зон отдыха. Уверен, приоритетом тут должна стать жесткая позиция города по отношению к застройщикам и девелоперским компаниям. Необходимо запретить ввод в эксплуатацию новостроек, не обеспеченных необходимой социальной инфраструктурой в прилегающем микрорайоне. Эта мера должна идти в паре с требованием отводить не менее 40 процентов дворовой площади в новостройках под зеленые насаждения, — убежден лидер общественного движения Тимофей Баженов.

По мнению Баженова, московские власти за последние годы действительно провели масштабную работу по обустройству территорий для приятного и полезного отдыха горожан.

— В Москве сегодня благоустроено пешеходными зонами более четырехсот улиц. После капитальных работ по благоустройству в Москве открываются тематические парки, скверы, водные объекты. Качество жизни в Москве постоянно повышается. Это видно, как говорится, невооруженным взглядом, — говорит Баженов.

— Чтобы отдохнуть, люди не должны тратить время на переезд в другой район города. Точки притяжения для полезного времяпрепровождения горожан требуется обустраивать рядом с местом, где они живут. Москва должна стать еще комфортнее для пешеходов, — уверен телеведущий.

Однако в любом случае, как считает Тимофей Баженов, реализация каких-либо проектов в обустройстве общественных пространств еще на этапе идеи должна согласовываться с горожанами и учитывать их пожелания и интересы.