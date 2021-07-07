Петр Толстой обвинил ПА ОБСЕ в жульничестве с повесткой заседания

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Противники российской стороны применили на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) жульнический прием и внедрили в повестку разговора вопрос, который был ранее отклонен. Вопрос также содержал в себе русофобские резолюции. Это стало причиной, по которой российская делегация покинула заседание. Об этом рассказал зампред Госдумы Петр Толстой.

По его словам, заявление Украины в отношении России, которое касается вод Крыма, Черного и Азовского морей, носит провокационный характер. Эти вопросы не должны были рассматриваться в ходе заседания. До этого, 5 июля, в ходе заседания Постоянного комитета они уже были сняты.

На заседании 6 июля противники России снова вернулись к этой дискуссии.

— Мы расцениваем эту уловку как обман и шулерство, — заявил политик.

Толстой также добавил, что правила нельзя менять «в угоду конфронтационных вопросов, навязанных русофобами».

Он подытожил, что против России и Белоруссии была применена одна и та же методология. В результате случившегося был нарушен регламент мероприятия, пишет ФАН.

Ранее российская делегация отказалась от участия в заседании ПА ОБСЕ в знак протеста.