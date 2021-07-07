Выставка «Вехи истории детского движения» открылась в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Музей Победы приглашает посетителей на новую выставку «Вехи истории детского движения», где свои раритеты представил Музей истории детского движения Московского Дворца пионеров.

В экспозиции показаны подлинные свидетельства эпохи: копия знамени первого пионерского отряда Красной Пресни, значки организации с 1923 по 1964 год, материалы Первого всесоюзного пионерского слета 1929 года, пионерская форма.

Кроме того, гости выставки увидят пионерский барабан с автографом первого космонавта планеты Юрия Гагарина, «Вымпел Терешковой», побывавший в космосе с первой женщиной-космонавтом в 1963 году, карту СССР 1939 года, выполненную пионерами в технике аппликации, и другие реликвии.

Музей Дворца пионеров открылся 1 июня 1962 года. Тогда же был создан Кабинет истории Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.

Выставка открыта до конца июля, сообщает пресс-служба музея.