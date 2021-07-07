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Несколько автомобилей загорелись на юго-западе столицы

Марина Найденкова

Анастасия Колоскова

Происшествия
Несколько автомобилей загорелись на юго-западе столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова, 24/1 Карта всех событий

Два автомобиля загорелись на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба МЧС по городу в среду, 7 июля.

Информация о пожаре по улице Дмитрия Ульянова, дом 24, поступила в 11:55. Приехавшие спасатели обнаружили, что горят два автомобиля. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Спустя менее чем 20 минут огонь удалось ликвидировать. В происшествии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что при пожаре в одном из домов в Смоленской области погибли шесть человек, из которых пятеро детей.

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