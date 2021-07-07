Андрей Бочкарев заявил о старте второго этапа реконструкции железной дороги Каланчевская — Курская

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Второй этап реконструкции стартовал на участке железной дороги Каланчевская — Курская. Об этом в среду, 7 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Реконструкция увеличит пропускную способность участка в два раза, а также позволит запустить четвертый Московский центральный диаметр.

— Строители приступили ко второму этапу реконструкции участка железной дороги Каланчевская — Курская, организовано реверсивное движение поездов по новому пути, построенному в рамках первого этапа, — утончил он.

По словам Андрея Бочкарева, на участке уже начали готовить земельное полотно под новые главные пути. Кроме того, продолжается реконструкция платформы Каланчевская и строительство нового вестибюля.

— Ведется и реконструкция существующего двухпутного путепровода на Комсомольской площади, строительство пяти подпорных стен, — добавил заммэра.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что строительство соединительной ветки в электродепо «Аминьевское» от Большой кольцевой линии (БКЛ) метро началось в Москве.