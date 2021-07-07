Доктор Мясников не исключил появления вакцины от гриппа и ковида в «одном шприце»

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Прививаться от коронавирусной инфекции и гриппа станет возможным в ближайшем будущем одним уколом. Пока что из-за отсутствия данных о совместимости двух прививок рекомендовано выдерживать между ними месячный интервал. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» напомнил врач и телеведущий Александр Мясников.

— В будущем попомните мое слово, будет в одном шприце вакцина от гриппа и вакцина от COVID, — сказал доктор.

Он отметил, что многие вакцины, например, краснуха, корь, ставятся вместе. Кроме того, детские инфекции прививаются «до кучи». Каких-то ограничений в данном случае, по словам доктора, нет.

Мясников добавил, что пока неизвестно, как проявит себя препарат от ковида совместно с вакциной от гриппа, поэтому рекомендуется выдерживать месячный интервал между этими прививками.

Всего на территории России за все время пандемии было выявлено 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. Скончались от коронавируса и его последствий 139 316 человек, вылечились 5 101 852 пациента.

Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, что заболеваемость коронавирусом к осени в России может возрасти, если темпы вакцинации населения останутся на низком уровне.