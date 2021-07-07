Украина запретила несколько российских сериалов

Фото: «Не родись красивой» / 2005 год

Известный сериал российского производства «Не родись красивой» (2005–2006 гг.) был внесен в список запрещенных к показу на территории Украины. Эту информацию озвучила пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Под запретом оказались еще шесть картин, часть из которых принадлежит самой Украине. Так, в список включили: «Одноклассницы» (2007 год), «Счастливого пути!» (2008 год), «Ищите маму» (2012 год), «Не плачь по мне, Аргентина!» (2012–2013 гг.), а также две украинские картины — сериал «Офицерские жены» (2015 год) и мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников» (2005 год), передает Nation news.

Свой запрет Киев объяснил участием в них лиц, которых Министерство культуры Украины ранее уже внесло в свой черный список как «представляющих угрозу национальной безопасности для страны». В случае с этими картинами речь идет о таких российских деятелях культуры, как актеры Константин Кабанов и Роман Курцын, актриса Юлия Глебова и певец Денис Клявер. На текущий момент, 7 июля, в украинском черном списке уже находится более 200 человек, сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Помимо звезд эстрады, ранее угрозой национальной безопасности Украины также был назван российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.