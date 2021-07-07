Стоматолог рассказал, какие проблемы решает плазмолифтинг десен

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Современная стоматология постоянно совершенствуется, пополняя свой арсенал новыми процедурами для лечения и профилактики заболеваний полости рта. Одной из них является плазмолифтинг десен, который позволяет сохранить здоровье тканей пародонта. В чем преимущества этого метода, «Вечерней Москве» рассказал стоматолог Владимир Лосев.

Термином «плазмолифтинг» стоматологи называют инъекцию плазмы с большим содержанием тромбоцитов. Ее отделяют из крови пациента и вводят в десну. Такая аутоплазма богата белками, ферментами и гормонами, поэтому способствует регенерации слизистой оболочки ротовой полости и костной ткани. Она запускает естественные механизмы обновления клеток и роста коллагена, снимает воспаление, снабжает ткани кислородом и повышает местный иммунитет. В результате инъекции можно уменьшить или полностью устранить кровоточивость десен, вернуть им первоначальную структуру и цвет, снизить подвижность зубов.

Фото: Из личного архива Владимира Лосева

Главное преимущество плазмолифтинга в том, что он абсолютно безопасен, так как использует собственную кровь пациента, биологическая совместимость которой равна 100 процентам. Инъекция плазмы не вызывает аллергической реакции или отторжения, не токсична и не может стать источником инфицирования. При этом она отлично сочетается с любым необходимым медикаментозным лечением.

Плазмолифтинг десны занимает не больше десяти минут и проходит абсолютно безболезненно. Он обладает доказанной эффективностью, а первые результаты видны уже буквально через несколько дней.

После процедуры снижаются болевые ощущения, ускоряется заживление тканей после разреза десны или удаления зуба, устраняется кровоточивость десен. Кроме того, увеличиваются шансы приживления имплантатов, восстанавливается анатомическая форма мягких тканей, ускоряется заживление лунки и укрепляются ткани пародонта.

Для эффективного лечения хронических заболеваний специалисты рекомендуют повторять инъекции аутоплазмы каждые три месяца.