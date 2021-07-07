Forbes сообщил о росте доходов российских чиновников во время пандемии коронавируса

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Общий доход 100 самых богатых российских чиновников вырос до 75,9 миллиарда рублей в 2020 году. В 2019 году этот показатель был равен 65,8 миллиарда. Об этом пишет издание Forbes. Соответствующие данные собраны на основе анализа деклараций с учетом семейного дохода чиновников.

Первое место в рейтинге богатейших госслужащих РФ занял депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. За 2020 год доход его семьи превысил 8,6 миллиарда рублей. В 2019 году он составлял 5,1 миллиарда.

На втором месте оказался депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок. Вместе с семьей он заработал 7,7 миллиарда рублей. Из них 2,7 миллиарда принадлежат его жене. В 2019 году Евтушок задекларировал доход на сумму 5,5 миллиарда рублей.

На третьем месте — депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который в настоящее время находится под стражей. Если в 2019 году он заработал 6,2 миллиарда рублей, то в 2020-м цифра поднялась до 6,3 миллиарда. Депутата арестовали в марте текущего года. Он обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Среди членов Совета Федерации больше всего денег заработал член СФ от Камчатского края, совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев. За прошлый год его семья заработала 4,2 миллиарда рублей.

Среди глав субъектов самым богатым оказался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Доход его семьи за 2020 год оценивается в 382,7 миллиона рублей. В общем рейтинге он занял 36-ю строчку. В нем же на 42-й позиции расположилась вице-премьер Татьяна Голикова с 310,2 миллиона рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оказался в общем списке на 59-м месте. Его доход составил 225,4 миллиона рублей.