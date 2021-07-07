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Блогера Гусейна Гасанова ждет повторное лишение водительских прав

Анастасия Колоскова

Происшествия
Блогера Гусейна Гасанова ждет повторное лишение водительских прав
Фото: instagram.com/gusein.gasanov

Блогера Гусейна Гасанова, прославившегося юмористическим роликами и периодическим розыгрышам дорогих подарков в Instagram, ждет повторное лишение водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве, не называя имени нарушителя.

Автомобиль блогера марки Lamborghini Urus был остановлен сотрудниками ГИБДД в 4-м Сетуньском проезде у дома 20. На просьбу правоохранителей пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения тот ответил отказом.

В отношение Гасанова составили административный протокол. В ближайшее время состоится заседание суда по лишению блогера водительских прав. Отмечается, что у Гасанова только с начала этого месяца имеется 7 неоплаченных штрафов за превышение скорости.

Напомним, в июне прошлого года суд уже лишал блогера водительских прав на три месяца. Тогда он ездил на машине с нарушением правил установки регистрационных знаков.

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