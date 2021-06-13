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Синоптик рассказал, когда прогреется вода на курортах Черного моря
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал, когда прогреется вода на курортах Черного моря

Юлия Курганова

Общество

Купальный сезон на курортах Азовского моря можно уже открывать в настоящее время, а на курортах Черного моря — во второй половине июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В Бердянске температура воды составляет 22 градуса. На Азовском море уже можно открывать купальный сезон. На курортах Черного моря только во второй половине июня можно ожидать открытия купального сезона, — сказал он.

Синоптик отметил, что в Сочи, Феодосии, Алуште, Ялте вода пока прогрелась лишь до 17 градусов тепла, в Туапсе — до 18 градусов, а в Евпатории — до 19 градусов.

По словам Вильфанда, с середины следующей недели Черное море начнет активнее прогреваться, потому что на юг России придет потепление. Температура воздуха будет там выше нормы уже к середине следующей недели — плюс 24-28 градусов, передает ТАСС.

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