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«Здорово жить в Америке!»: Малышеву засняли за регистрацией на самолет в Нью-Йорк

Виктория Птаховская

Общество
«Здорово жить в Америке!»: Малышеву засняли за регистрацией на самолет в Нью-Йорк
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Популярную телеведущую и врача Елену Малышеву заметили у стойки регистрации в аэропорту. Автор нашумевшей фотографии утверждает, что женщина переходила границу не иначе как гражданкой Соединенных Штатов Америки.

Публикация ожидаемо вызвала в сети бурную реакцию. Ранее никакой информации о возможном втором гражданстве телеведущей не было. Сообщалось лишь об особняке в пригороде Нью-Йорка, который Малышева приобрела с помощью кредита. Телеведущая никак не отреагировала на информацию о своей, так называемой, заграничной недвижимости. Эксперты оценивают её стоимость в почти 6,4 миллионов долларов, сообщает «Nation news».

В сети Малышева нашла как врагов, так и союзников. Первые выразили откровенное негодование, припоминая ее работу на именно государственном телевидении и предлагая вовсе не пускать женщину обратно в Россию. Вторые отреагировали несколько спокойнее, они заметили, что на фото не видно паспорта телеведущей, а значит, никаких доказательств касательно её «гражданства» нет. Кроме того, в прошлом году в передаче «Честное слово» на Первом канале Малышева говорила о том, что её сыновья сейчас живут и работают в США.

Ранее фото с дочкой из аэропорта также выкладывала телеведущая Лера Кудрявцева. Пользователи сети одарили девушек комплиментами и пожелали девочке хорошего отдыха в лагере.

СШАМалышеваГражданство США
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