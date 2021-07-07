Более 100 домов внесено в кадастровую карту Москвы с начала программы реновации

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Россия, Москва, Люблинская улица, 113 Карта всех событий

Дом по программе реновации на юго-востоке столицы по адресу улица Люблинская, 113, поставили на кадастровый учет, строение стало 120-м с начала реализации программы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве в среду, 7 июля.

— Новостройка на юго-востоке столицы стала знаковой — это 120-й дом, поставленный на кадастровый учет с начала реализации программы реновации. При этом почти треть от общего числа (34 дома) нами учтена только за шесть месяцев текущего года, — рассказал глава ведомства Игорь Майданов.

Со старта программы в реестр внесли сведения о домах общей площадью более 2,5 миллиона квадратных метров, добавил он. Новостройка на Люблинской улице состоит из 162 квартир, пять из них оборудуют для маломобильных жильцов.

Первый этаж дома предназначен для кафе, спортивного клуба, магазинов, а также секций для детей.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.