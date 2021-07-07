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Супруга убитого президента Гаити скончалась в больнице

Юлия Павлушова

Происшествия
Супруга убитого президента Гаити скончалась в больнице
Фото: EPA

Супруга президента Гаити Жовенеля Моиза скончалась после нападения на резиденцию главы государства. Об этом в среду, 7 июля, сообщает телеканал TeleSUR.

Первая леди Гаити получила ранение во время стрельбы. Она попала в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Позже женщина скончалась.

Ранее сообщалось, что резиденцию президента атаковала группа неизвестных лиц около часа ночи. Некоторые из них говорили на испанском языке. Глава государства получил ранение, которое оказалось смертельным.

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