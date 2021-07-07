Указатели к отделениям Пенсионного фонда и нотариальным конторам установят в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты установят в Москве более трех тысяч информационных табличек до конца года, в том числе указатели к отделениям Пенсионного фонда России (ПФР) и нотариальным конторам. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в среду, 7 июля.

— Всего до конца года установим более 200 новых опор городских указателей и свыше 3000 информационных табличек. Из новшеств — впервые создаем навигацию к отделениям Пенсионного фонда России и к нотариальным конторам, — рассказали в ведомстве.

Также рабочие установят указатели к школам и поликлиникам. Единая система навигации создается в Москве с 2014 года, указатели являются важным элементом формирования комфортной городской среды благодаря лаконичному встраиванию в архитектурное пространство, отметили в ведомстве.

За прошедшие годы в столице установили 93,7 тысячи домовых и более 11 тысяч отдельно стоящих указателей, отмечается в Telegram-канале комплекса.

Ранее сообщалось, что новые указатели к филиалам ПФР установили в четырех округах Москвы. Всего было установлено 13 новых опор городских указателей и размещено 70 информационных полей на существующих указателях.