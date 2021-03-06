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Новые указатели к филиалам ПФР установили в четырех округах Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новые указатели к филиалам ПФР установили в четырех округах Москвы

Татьяна Плотникова

Город

В Восточном, Западном, Северном и Южном административных округах Москвы появились новые указатели к филиалам Пенсионного фонда России.

Как рассказали в ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства», в феврале было установлено 13 новых опор городских указателей и размещено 70 информационных полей на существующих указателях.

Заместитель руководителя ГБУ «МАЦ» Наталия Ремезова отметила, что большинство посетителей филиалов ПФР нуждаются в такой навигации, поскольку не всегда могут воспользоваться гаджетами. В таких случаях на помощь приходят хорошо заметные темно-синие указатели со стрелочками, направленными на социальные объекты.

— И я уверена, что установленные нашими специалистами указатели повысят качество предоставления и доступность социальных услуг для москвичей и гостей столицы, — цитирует Ремезову пресс-служба ведомства.

Ранее в Москве прошел аукцион по продаже старых указателей метрополитена, он принес 250 тысяч рублей.

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навигационные указателиПФРзамена указателей
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