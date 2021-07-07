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Москвичей предупредили о сильной жаре до плюс 30 градусов 7 июля

Полина Долганова

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Москвичей предупредили о сильной жаре до плюс 30 градусов 7 июля
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Сильная жара будет стоять в Москве в среду, 7 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте МЧС России.

Температура воздуха в столице поднимется до плюс 30 градусов.

Период предупреждения действует примерно до 20:00 среды.

Горожанам не рекомендуется находиться на солнце в течение долгого времени. В целях безопасности стоит носить одежду из натуральных тканей светлых цветов, а также пить много воды. Детей не следует оставлять без присмотра в местах, предназначенных для купания. В случае происшествий можно обращаться по номеру 101.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары 7 июля. Предупреждение будет действовать до вечера.

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