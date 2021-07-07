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«Оранжевый» уровень опасности объявили из-за аномальной жары в Москве

Юлия Павлушова

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«Оранжевый» уровень опасности объявили из-за аномальной жары в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары 7 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до вечернего времени.

— Очень высокая температура. Период предупреждения — до 18:00 7 июля, — отметили синоптики.

По данным Гидрометцентра, местами воздух в Москве может прогреться до плюс 30 градусов.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил москвичей о возвращении ночной жары. Кроме того, сообщалось, что жаркая погода сохранится в Москве до середины июля.

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