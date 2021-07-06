Синоптик предупредил москвичей о возвращении ночной жары

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Дневная температура в Москве в воскресенье, 11 июля, и понедельник, 12 июля, может достигнуть 34 градусов, а ночная — до 20 градусов в центре города. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В спальных районах Москвы ночью будет 15–17 градусов, а в центре столицы — до 20 градусов. В воскресенье и понедельник температура поднимется еще выше, — рассказал синоптик.

Начиная с пятницы, 9 июля, днем столбики термометров зафиксируются в районе 30 градусов. Люди не смогут отдохнуть от зноя в помещениях, где нет кондиционера, приводит слова научного руководителя Гидрометцентра «Москва 24».

Ранее Вильфанд предупредил, что аномальная жара установится в Москве 9 июля. Это, по его словам, означает, что в городе ожидаются волна тепла и опасная погода.

В целом жаркая погода сохранится в городе до середины июля. Так, температура днем будет достигать 35 градусов. Ночью минимальная температура будет составлять 23 градуса. Похожая ситуация в Москве, по словам метеорологов, наблюдалась в 1972, 2010, 2011 и 2012 годах.