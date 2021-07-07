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Андрей Бочкарев рассказал о завершении строительства школы-гиганта в Коммунарке

Иван Юминов

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Андрей Бочкарев рассказал о завершении строительства школы-гиганта в Коммунарке
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Строительство школы на 1100 мест завершилось в поселке Коммунарка в Новой Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 7 июля.

— В новом четырехэтажном здании, которое возводится за счет города, смогут обучаться юные жители Коммунарки, близлежащих деревень и поселков Сосенского поселения. Таким образом, существующий в поселении дефицит школьных мест ощутимо сократится, — рассказал заммэра.

Школа будет состоять из четырех блоков: трех учебных и одного спортивного. В ней разместят классы с лаборантскими, конференц-зал, а также помещения для кружков лего-конструирования и шахмат.

В физкультурно-спортивной зоне обустроят футбольное поле, беговую дорожку, а также площадки для баскетбола, волейбола, прыжков и метания меча. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, объекту выдано заключение о соответствии по итогам проверки. Так, специалисты выполнили лабораторно-инструментальные исследования качества работ и применяемых материалов.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура согласовала проект реконструкции школы № 1391 в ТиНАО.

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