Москомархитектура согласовала проект реконструкции школы №1391 в ТиНАО

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское, участок 29 Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект реконструкции здания образовательного учреждения №1391 в ТиНАО. На территории школы также появится новый современный корпус. Об этом в понедельник, 5 июля, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Здание располагается в Новой Москве по адресу поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское, участок 29.

Проектом предусматривается, что новый корпус позволит добавить 550 новых мест для учеников.

— Оба здания составят единый ансамбль – с белыми фасадами, разбавленными яркими вставками салатового и желтого цветов. Входные группы оформят в виде навесных козырьков с колонами, — добавилКузнецов.

Второй корпус будет вплотную прилегать к уже существующему зданию. Таким образом школу можно будет расширить с функциональной точки зрения. Специалисты предлагают разместить на ее территории универсальные классные комнаты, студию хореографии, спортивный зал и многое другое.

Общая площадь обновленного строения составит около 13 тысяч квадратных метров.

Рядом со школой также есть полузакрытый двор, который после реконструкции сможет полноценно выполнять функцию площадки для общешкольных мероприятий. На территории также будет организована спортивная зона для всех учеников. Вся свободная от застройки площадь будет озеленена и благоустроена.

Ранее сообщалось, что школу на 400 мест построят на западе Москвы. Ее корпус расположится в Причальном проезде, владение 7, строение 1/1. Здание будет иметь три этажа, а его площадь составит около 7,5 тысячи «квадратов». Также объект будет отличаться интересным архитектурным дизайном.