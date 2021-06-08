Школу на 400 мест построят на западе Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Причальный проезд Карта всех событий

Школа, рассчитанная на 400 учеников, появится на западе столицы. Проект учебного заведения согласован Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура). Об этом во вторник, 8 июня, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Корпус новой школы расположится в Причальном проезде, владение 7, строение 1/1. Здание будет иметь три этажа, а его площадь составит около 7,5 тысячи «квадратов». Также объект будет отличаться интересным архитектурным дизайном.

— В отделке фасадов используется рельефная кирпичная кладка и гладкие панели. Ритм задается вертикальными пилястрами, выступающими из основного объема здания. Также по периметру сделаны витражные вставки, которые будут располагаться в рекреационных зонах, — цитируют Сергея Кузнецова на официальном сайте мэра Москвы.

Также планируется благоустроить пространство вокруг школы: озеленить территорию, построить спортивные площадки и небольшой амфитеатр.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о строительстве жилого комплекса с детским садом и начальной школой на Каширском шоссе. Проект будет реализован за счет частного инвестора.

Читайте также: Пять поликлиник построят в Новой Москве до конца 2023 года