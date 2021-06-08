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Школу на 400 мест построят на западе Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Школу на 400 мест построят на западе Москвы

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Причальный проездКарта всех событий

Школа, рассчитанная на 400 учеников, появится на западе столицы. Проект учебного заведения согласован Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура). Об этом во вторник, 8 июня, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Корпус новой школы расположится в Причальном проезде, владение 7, строение 1/1. Здание будет иметь три этажа, а его площадь составит около 7,5 тысячи «квадратов». Также объект будет отличаться интересным архитектурным дизайном.

— В отделке фасадов используется рельефная кирпичная кладка и гладкие панели. Ритм задается вертикальными пилястрами, выступающими из основного объема здания. Также по периметру сделаны витражные вставки, которые будут располагаться в рекреационных зонах, — цитируют Сергея Кузнецова на официальном сайте мэра Москвы.

Также планируется благоустроить пространство вокруг школы: озеленить территорию, построить спортивные площадки и небольшой амфитеатр.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о строительстве жилого комплекса с детским садом и начальной школой на Каширском шоссе. Проект будет реализован за счет частного инвестора.

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Сергей Кузнецовстроительствошкола
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