Пять поликлиник построят в Новой Москве до конца 2023 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что инвесторы построят в Новой Москве пять поликлиник в 2022–2023 годах. Учреждения будут располагаться в поселениях Московский, Сосенском, Воскресенском и Внуковском.

— Создание плотной сети поликлиник и станций скорой помощи как в уже сложившихся районах, так и в планируемых к строительству позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания жителей новых округов, — говорит Владимир Жидкин.

По его мнению, из-за высокого уровня инвестиций в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) могут появиться сотни новых рабочих мест в сфере здравоохранения.

Также он напомнил, что главным проектом сейчас является медицинский центр «Новомосковский» в поселке Коммунарка. Строительство должно быть завершено к концу 2021 года.

— Напомню, что в 2019 году была введена первая очередь медцентра площадью более 85 тысяч квадратных метров. В нем созданы все условия для раздельного пребывания, диагностики и лечения, закуплено современное оборудование и мебель, — заявил глава департамента.

Также он подчеркнул, что будут созданы все условия для комфортного пребывания пациентов — помимо внутренних помещений облагородят прилегающие территории и установят камеры видеонаблюдения, создадут условия и для маломобильных граждан.

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