Литва построит стену на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов

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Литва планирует построить «физический барьер» на границе с Белоруссией, чтобы сдерживать поток мигрантов. Об этом рассказала в среду, 7 июля, премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

По ее словам, стена между Литвой и Белоруссией должна будет сдерживать тех, кто «организует поток нелегальных мигрантов» из других стран. Шимоните добавила, что границу будет патрулировать армия Литвы.

В 2021 году в Литве задержали свыше 1,4 тысячи нелегальных мигрантов из стран Азии, попадающих сюда через Белоруссию. За первую половину текущего года показатели превышены в 17,5 раза относительно данных за весь 2020 год, пишет ТАСС.

Ранее правительство Литвы приняло решение объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните объяснила, что данные меры необходимы для решения логистических проблем, и призвала не драматизировать ситуацию. Режим позволит упростить процедуры публичных закупок и обязать власти самоуправлений страны предоставить помещения для расселения мигрантов. С предложением ввести соответствующий режим выступила Служба охраны государственной границы Литвы.