Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов

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Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации из-за большого числа нелегальных мигрантов. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте в пятницу, 2 июля.

— Ситуация не такова, что вызовы огромны и мы с ними не справляемся, но очень важно иметь такую правовую систему и инструменты, технические и логистические меры, чтобы принимать быстрые и эффективные решения в ответ на возникающие вызовы, — рассказала Билотайте.

Премьер-министр страны Ингрида Шимоните объяснила, что данные меры необходимы для решения логистических проблем и призвала не драматизировать ситуацию. Режим позволит упростить процедуры публичных закупок и обязать власти самоуправлений страны предоставить помещения для расселения мигрантов.

С предложением ввести режим выступила Служба охраны государственной границы Литвы. Пограничники за последние сутки задержали 150 нелегальных мигрантов, что почти втрое больше предыдущих суточных рекордов по задержанным.

С начала года в Литву с территории Белоруссии попытались попасть 822 нелегальных мигрантов, что в десять раз больше, чем за весь 2020 год, отмечает агентство BNS.