Трое мужчин отобрали у москвича телефон и банковскую карту

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Уральская улица, 1А Карта всех событий

Неизвестные ограбили безработного москвича на востоке столицы, угрожая ему ножом. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО.

Инцидент произошел на Уральской улице неподалеку от дома 1а. Трое мужчин подошли к прохожему и, достав нож, отобрали у него телефон и банковскую карту. Затем злоумышленники потребовали, чтобы потерпевший назвал им ПИН-код от нее, и скрылись. После со счета москвича списали 31 тысячу 999 рублей.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее «ВМ» сообщала, что неизвестный украл из машины москвича более двух миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Похитителя ищут.