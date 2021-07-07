Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Трое мужчин отобрали у москвича телефон и банковскую карту

Юлия Павлушова

Происшествия
Трое мужчин отобрали у москвича телефон и банковскую карту
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Уральская улица, 1А Карта всех событий

Неизвестные ограбили безработного москвича на востоке столицы, угрожая ему ножом. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО.

Инцидент произошел на Уральской улице неподалеку от дома 1а. Трое мужчин подошли к прохожему и, достав нож, отобрали у него телефон и банковскую карту. Затем злоумышленники потребовали, чтобы потерпевший назвал им ПИН-код от нее, и скрылись. После со счета москвича списали 31 тысячу 999 рублей.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее «ВМ» сообщала, что неизвестный украл из машины москвича более двух миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Похитителя ищут.

Читайте также:
проверкакражанож
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте