Уголовное дело возбудили после кражи более двух миллионов рублей из машины москвича

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 42 Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено после кражи более двух миллионов рублей из машины в центре столицы. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Напомним, инцидент произошел вечером 5 июля, неподалеку от дома 42 на Большой Грузинской улице. Неизвестный разбил стекло машины и забрал оттуда портфель, в котором лежали лежали 2,2 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Похитителя ищут.

Ранее «ВМ» сообщала, что группа неизвестных лиц в медицинских масках похитила из салона автомобиля столичного предпринимателя сумку, в которой находились 32 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».