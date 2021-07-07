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Силовики возбудили дело по факту кражи 32 миллионов рублей из автомобиля столичного бизнесмена

Анастасия Колоскова

Происшествия
Силовики возбудили дело по факту кражи 32 миллионов рублей из автомобиля столичного бизнесмена
Фото: Moscow-live

Группа неизвестных лиц в медицинских масках похитила из салона автомобиля столичного предпринимателя сумку, в которой находились 32 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу в среду, 7 июля.

Напомним, инцидент произошел вечером во вторник, 6 июля, на Ленинском проспекте в столице. Неизвестные в масках разбили водительское стекло автомобиля марки Mercedes-Benz, в котором находился 40-летний предприниматель.

Злоумышленники распылили в салоне газовый баллончик, после чего похитили сумку с крупной суммой денег и скрылись на машине.

Ущерб, причиненный бизнесмену, составил 32 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее сообщалось, что неизвестный украл из машины москвича более двух миллионов рублей.

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