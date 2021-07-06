Перевозчиков денег ограбили в Москве на 32 миллиона рублей

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Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Пятеро грабителей напали на перевозчиков денег и украли крупную сумму.

Преступление было совершено на Ленинском проспекте.

В автомобиле находились два человека. Известно, что они перевозили 32 миллиона рублей, все эти средства достались грабителям.

Налетчики скрылись с места преступления на машине Jeep. Объявлен план «Перехват», передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что мужчина в маске попытался ограбить банк на востоке Москвы с помощью записки. Заявление о попытке грабежа отделения финансовой организации, расположенного на Вельяминовской улице, поступило в полицию днем 28 июня.