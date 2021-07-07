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Сотрудники Дептранса начали раздавать воду на станциях МЦК и метро из-за жары

Полина Долганова

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Сотрудники Дептранса начали раздавать воду на станциях МЦК и метро из-за жары
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы начали раздавать воду на станциях МЦК и метро, если температура воздуха там поднимается выше 28 градусов. Об этом в среду, 7 июля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Так, получить бесплатную бутылку воды можно на станциях Окружная, Андроновка, Локомотив, Владыкино, ЗИЛ, Домодедово, Мытищи, Железнодорожная, Выхино, Подольск, Одинцово, Лобня, Тушино, Раменское, Пушкино и Нижегородская.

Сотрудники Дептранса также угощают пассажиров на Белорусском, Курском, Савеловском, Киевском, Ярославском, Павелецком, Ленинградском и Казанском вокзалах.

Во избежание перегрева москвичам не рекомендуется лишний раз пользоваться общественным транспортом. Кроме того, в случае прогулок по городу рекомендуется иметь с собой свою бутылку воды.

Ранее москвичей предупредили о сильной жаре 7 июля. Температура воздуха в столице поднимется до плюс 30 градусов. Период предупреждения действует примерно до 20:00 среды.

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