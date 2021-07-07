Москвичам рассказали о том, кто обеспечивает их безопасность летом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура воздуха в Москве на текущей неделе будет прогреваться выше плюс 30 градусов. О том, кто и как обеспечивает безопасность москвичей в период летнего зноя, рассказали в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Так, например, в столице работают 24 поисково-спасательные станции. Спастись в случае беды на воде горожанам помогают в общей сложности 330 спасателей.

На водных объектах регулярно патрулируют спасатели на быстроходных катерах. Под контролем специалистов также находятся и береговые линии.

С начала лета 2021 года спасатели осуществили уже около 8,8 тысячи патрулирований и 30 тысяч профилактических бесед, в ходе которых горожанам рассказывают о правилах безопасности у воды.

За последнее десятилетие спасатели помогли более чем 1470 людям. Количество происшествий при этом снизилось в полтора раза.

В комплексе городского хозяйства подытожили, что в случае происшествия необходимо звонить по номеру 112.

Ранее москвичей предупредили о сильной жаре до плюс 30 градусов 7 июля. Температура воздуха в столице поднимется до плюс 30 градусов. Период предупреждения действует примерно до 20:00 среды.